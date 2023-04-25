«كاف» يفتح باب التقدم لاستضافة دورى الأبطال للسيدات وأمم إفريقيا للمحليين 2024

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم، فتح باب التقدم بملفات لاستضافة بطولتي دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2023 وكأس الأمم الإفريقية للمحليين 2024.

وقال «كاف»، في بيان نشره، عبر موقعه الرسمي، إنه سيتم إغلاق باب التقديم، يوم الأحد السادس من مايو المقبل.

وأوضح «كاف»، في بيانه، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ستكون مسئولة عن فحص الترشيحات المقدمة من جانب الاتحادات الوطنية لتنظيم المسابقتين.

وأضاف «كاف»: "تماشياً مع المتطلبات، يجب أن تحتوي ملفات العطاءات المقدمة من قبل الدول المتقدمة على اسم الملاعب التي تستضيف المباريات، ومرافق الإقامة والانتقالات، ومرافق التدريب، بالإضافة إلى الضمانات الحكومية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تأشيرات الدخول والتصاريح للجميع مدة المسابقة وضمان أن أي التزام يتم الدخول فيه رسميًا من قبل الاتحاد الوطني المعني سيتم اعتباره أيضًا مقبولًا من قبل حكومته.

وسبق لمصر، أن استضافت النسخة الأولى لبطولة دوري أبطال للسيدات، التي أقيمت عام 2021، بينما استضافت المغرب، النسخة الثانية للبطولة، والتي أقيمت عام 2022.

يذكر أن الجزائر، قد احتضنت النسخة الأخيرة لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2022، والتي أقيمت خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، والتي توج بلقبها منتخب السنغال.