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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أميرة ساسكس.. أبرز إطلالات ميجان ماركل في المحافل الرسمية (صور)

ميجان ماركل
ميجان ماركل

أطلقت ميجان ماركل، دوقة ساسكس، زوجة الأمير البريطاني "هاري" موجة جديدة من الحداثة والبساطة لأسلوب العائلة المالكة البريطانية حيث اشتهرت بملابسها أحادية اللون وسرعان ما أصبحت رمزًا للأناقة في جميع أنحاء العالم.

ويعتبر آخر ظهور لدوقة ساسكس بشكل أنيق خلال حضورها ضمن المعجبين الرياضيين في مستوى جديد خلال مباراة كرة السلة بلوس أنجلوس التي حضرتها مع زوجها الأمير هاري.

ووفقًا لموقع ديلي ميل ظهرت ميجان بالكتّان الوردي من قطعتين Maxwell من STAUD الذي بلغ سعره 360 جنيهًا إسترلينيًا للسترة و235 جنيهًا للسراويل القصيرة.

ووفقًا لموقع harpersbazaar، نرصد أبرز الإطلالات الجميلة لدوقة ساسكس ميجان ماركل:

3 يونيو 2022

وحضرت ميجان الخدمة الوطنية لعيد الشكر بمظهر أبيض أحادي اللون يتكون من معطف طويل وصوف وحرير وقميص الأورجانزا من تنورة مصنوعة من الصوف والحرير، إضافة إلى قميص الأورجانزا من مجموعة ديور هوت كوتور لربيع وصيف 2022 ارتدت قبعة مرنة وأقراط مرصعة بالماس.

16 أبريل  2022

حضرت ميجان حفل افتتاح Invictus Games مرتدية بدلة وسراويل من Khaite ، مرتديةً ملابس Manolo Blahniks السوداء.

15 أبريل  2022

حضرت دوقة ساسكس حفل استقبال في Invictus Games مرتدية بدلة بيضاء من فالنتينو مع إكسسوارات ذهبية دقيقة.

24 سبتمبر 2021

ارتدت ميجان بدلة كستنائية أثناء زيارتها لحي هارلم بمدينة نيويورك.

23 سبتمبر 2021

ترتدي ميجان فستانًا أسود ميديًا مع معطف من الجمل وحذاء أسود وحقيبة بيج.

23 سبتمبر  2021

ارتدت ميجان من ماركة ذا رو أثناء زيارتها لمركز التجارة العالمي.

9 مارس 2022

من أجل المشاركة الأخيرة لدوق ودوقة ساسكس كأعضاء بارزين في العائلة المالكة، حضرت ميجان خدمة الكومنولث داي في فستان كيب من الزمرد من إميليا ويكستيد.

7 مارس  2020

حضرت الدوقة مهرجان Mountbatten للموسيقى في قاعة Royal Albert Hall وهي ترتدي ثوبًا أحمر حارًا وقابضًا مطابقًا.

6 مارس 2020

ارتدت ميجان معطفًا كريميًا فوق بلوزة بيضاء وسراويل سوداء تشمل الإكسسوارات كعب ذو لونين وقابض أبيض.

هاري دوقة ساسكس ميجان ماركل لوس أنجلوس بالكتان الوردي الجلد المدبوغ باللون البيج شوكولاتة الفطر في الثلاجة

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