"الصحة السودانية" تكشف أعداد الوفيات والمصابين الموثقة حتى الآن (فيديو)

كشف محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، عن الوضع في القطاع الصحي بالبلاد وأعداد الوفيات والمصابين.

وقال "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم، اليوم الثلاثاء، إن الاشتباكات أدت إلى خروج 34 مستشفى عن الخدمة في القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى تسجيل 2112 إصابة، و151 وفاة موثقة.

ونوه بأن المراكز الصحية العاملة 24 مركزًا من أصل 30 مركزًا، مشيرًا إلى أن هناك 51 مركزًا للإسعافات الأولية، من أصل 81 مركزًا صحيًا، تقدم الخدمة على مستوى الاختصاصيين.