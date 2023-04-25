الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محافظ القاهرة يتفقد أعمال نظافة وتجميل مقابر الوفاء والأمل وخلف الغابة الشجرية

تجميل شوارع القاهرة
تجميل شوارع القاهرة

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، أعمال الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتسوية وتمهيد الأرض وتحسين المظهر العام بمنطقة مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر وخلف الغابة الشجرية، وذلك بحضور اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ورؤساء المركزيات للنظافة والشؤون الفنية والتجميل.

 شهد المحافظ أعمال دفع الإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة لرفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش الموجودة خلف مقابر الوفاء والأمل وخلف الغابة الشجرية بمدينة نصر شرق لتحسين المظهر العام للمنطقة، وكذلك الدفع بـ 3 بلدوزرات و4 لوادر و2حفار، بالإضافة إلى 15 سيارة قلاب كبير لتسوية وتمهيد الأرض مع تجهيز الممرات لزراعة وتشجير المنطقة.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل من أجل تحسين جودة حياة المواطن وشعوره بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة مع إضفاء طابع حضاري ومظهر جمالي راق للمنطقة بالكامل، والعاصمة ككل في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد بما يضمن سرعة التخلص من المخلفات حفاظا على الصحة العامة والبيئة.

وأثني اللواء خالد عبدالعال على ما تم تنفيذه من تلك الأعمال من الهيئة والإنقاذ المركزي، مؤكدا أن كوادر هيئة نظافة وتجميل القاهرة لا تدخر جهدا من أجل استعادة المظهر الحضاري لشوارع وميادين العاصمة، وكذلك تطبيق كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة.

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