"صحة الإسكندرية": تكثيف الخدمات الطبية والوقائية حفاظًا على صحة المواطنين

كثفت مديرية الصحة بالإسكندرية، الخدمات الطبية والوقائية خلال فترة الأعياد والاحتفالات حفاظا على صحة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، وتعليمات وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتورة أميرة طهيو بالمتابعة المستمرة للإجرءات الوقائية.

وأكدت المديرية- في بيان اليوم الثلاثاء، استمرار تقديم جميع الخدمات الوقائية للمواطنين خلال فترة الأعياد، بجانب عمل نبطشيات على مدار 24 ساعة داخل قسم السموم بالمستشفى الأميري الجامعي للمتابعة اللحظية لحالات التسمم وتوفير مصل "البوتيوليزم" لكل الحالات التي صرح الأطباء المعالجون بالصرف لهم وتم تماثل جميع الحالات للشفاء، ومتابعة مصادر الأغذية المسببة لحالات التسمم وأخذ عينات وإعدام المواد الغذائية الفاسدة وإعداد غرفة لتسجيل حالات التسمم على برنامج الترصد الإلكتروني للأمراض المعدية أولًا بأول.

وأضافت أنه تم تفعيل مبادرات الصحة العامة بعدد من المقرات الثابتة والمتنقلة ذات التردد العالي، وشملت تقديم خدمات مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والتوعية عن التسمم، ووضع خطة تطهير خلال عيد الفطر شملت قلعة قايتباي وميدان المساجد وحدائق الشلالات ومسجد القائد إبراهيم والمتحف الروماني.

من جهتها، قدمت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الشكر والتقدير لفريق العمل المتميز الذي لم يتوان عن بذل أي جهد خلال فترة الأعياد والاحتفالات حفاظًا على صحة المواطنين.