موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد العنصرة 2023

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 4 يونيو 2023 بعيد العنصرة المجيد، إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات القداس الإلهي صباحًا وتقيم صلوات السجدة مساء الأحد 4 يونيو 2023.

ما هو عيد العنصرة؟

وعيد العنصرة أو عيد الخمسين عيد مسيحي يتم الاحتفال به بعد عيد القيامة بخمسين يومًا، ويقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح بعد صعود السيد المسيح بعشرة أيام بحسب رواية سفر أعمال الرسل.

ويقول البابا شنودة الثالث الـ117 في كتابه عن «عمل الروح فينا»، إن الكنيسة تحتفل كل عام بعيد حلول الروح القدس على الرسل القديسين، ويسمى عيد الخمسين، أو عيد البندكستي، ويعتبر بداية لتاريخ الكنيسة المسيحية، وبدء كرازتها وانتشارها.

حيث تحقق فيه وعد السيد الرب لتلاميذه القديسين "ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودًا في أورشليم وكل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض.

وتابع: لقد بدأ السيد المسيح في تكوين الكنيسة حينما اختار الرسل الاثني عشر وأرسلهم ثم أختار سبعين آخرون وأرسلهم (لو10: 1-20)، مع مجموعات متفرقة من أحبائه وتلاميذه هنا وهناك ولكنه على الرغم من اختيار الرسل لم يسمح لهم بأن يبدأوا الكرازة إلا بعد حلول الروح القدس عليهم. فكان ذلك الحدث العظيم هو نقطة التحول العظيم في بدء الكرازة على أوسع نطاق.

أما عن لماذا تُصلى صلاة السجدة يوم عيد حلول الروح القدس، فقال الأنبا بنيامين مطران المنوفية في كتاب له: أن فكرة اليوبيل أو الحرية كانت تُقدم ذبيحة صباحية وذبيحة مسائية، ولذلك نعمل القداس صباح يوم عيد حلول الروح القدس ونحتفل بعيد حلول الروح القدس، ثم من وقت الساعة التاسعة أي الساعة 3 بعد الظهر نبدأ صلاة السجدة وهي الذبيحة المسائية.