13 ألف زائر لقلعة قايتباي بالإسكندرية خلال عيد الفطر

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إن قلعة قايتباي الأثرية، استقبلت خلال عيد الفطر المبارك أكثر من 13 ألف زائر من المصريين والعرب والأجانب.

وأضاف «متولي» في بيان له اليوم الثلاثاء، أن تلك الأعداد الكبيرة تأتي لحرص زوار محافظة الإسكندرية أن يتضمن البرنامج السياحي زيارة القلعة التاريخية، والتي تجاوز عمرها 544سنة.

وأكد مدير آثار الإسكندرية، أنه قام باستطلاع آراء عدد من الزائرين لقلعة قايتباي حول تجربتهم بزيارة القلعة، وجاء أن عددًا منهم يحرص علي زيارة القلعة عدة مرات في السنة خاصة الإجازات والمناسبات والاعياد، فضلا عن استقبال القلعة كل رحلات اليوم الواحد من محافظات الجمهورية خاصة محافظات البحيرة والغربية، ومطروح أما غير المصريين فالبرنامج السياحي لزيارة المحافظة لا يخلو من زيارة قلعة قايتباي.

وأوضح « متولي» أنه طبقًا لتوجيهات الدكتور أبو بكر عبد الله، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالحرص على أن تظهر للمناطق الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق قامت إدارة القلعة برئاسة محمد عز المشرف على قلعة قايتباي بتنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء وتقليم الأشجار والنخيل، وتم عمل كافة الاستعدادات لاستقبال الزائرين ونيل رضاهم عن الزيارة، مع تذليل كافة المعوقات، ورصد لأي سلبيات والعمل على حلها وقتيا لجعل الزيارة ميسرة مع هذا العدد الهائل من الزائرين.

كما أكد أن القلعة تحظى باهتمام كبير من وزارة السياحة والآثار كونها من أهم المناطق الأثرية بالمحافظة، وأن القلعة التي تزيد مساحتها عن أربعة أفدنة ونصف شهدت على مدار الشهور الماضية أعمال صيانة ورفع كافة وتطوير في اجزاء كبيرة منها.

وأشار محمد متولي، إلى أنه جرى تزويد القلعة بمنظومة تذاكر إلكترونية وإتاحة الدفع بالفيزا وكذا الحجز الإلكتروني المسبق وتم تزويد القلعة بعدد كبير من اللوحات الإرشادية والمعلوماتية التفصيلية لمكونات القلعة من اسوار داخلية وخارجية وسراديب ساحلية ومسجد القلعة الأثري وصهريج القلعة والذي له خرزة بصحن القلعة واخري داخل الطابق الارضي بالبرج الرئيسي والغرض من كل منها ومقعد السلطان وسبب انشائه كما يوجد لوحة ارشادية بها خريطة لمصر وعليها المزارات السياحية كما تحتوي اللوحات الإرشادية على اور كود لمزيد من المعلومات كما تم تجديد كافة الأسوار الحديدية التأمينية للزائرين أعلى السور الخارجي الشمالي للقلعة.حرصا علي سلامة الزائرين

وأضاف مدير عام آثار الإسكندرية أنه جرى تزويد القلعة بكراسي حدائق لاستراحة الزائرين خلال جولتهم السياحة، وتم عمل مسارات لذوي الهمم لتيسير السياحة الميسرة.

وأفاد «متولي»ان القلعة تشهد أعمال صيانة شاملة لأحجار القلعة بمعرفة أخصائي إدارة الترميم الدقيق بالإسكندرية، باشراف الدكتورة منال الغنام رئيس الإدارة المركزية للترميم، وعاطف الدباح مدير مكتب الأمين العام، وعبد الحي شحاتة مدير عام إدارة الترميم لآثار ومتاحف الإسكندرية ومطروح، وأن ادارة القلعة خلال الاستعدادات لاستقبال الزائرين بالعيد حرصت عدم إعاقة أماكن الصيانة وتشوين الأحجار المستخدمة بالترميم والسقالات لمسار الزيارة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة سوف تستأنف عقب انتهاء العيد مباشرة.

IMG-20230425-WA0015

IMG-20230425-WA0014