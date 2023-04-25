الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حريق يلتهم سطح عقار فى عزبة البرج بدمياط

حريق
حريق

نشب حريق ضخم في سطح أحد المنازل في منطقة المرجوة في مدينة عزبة البرج التابعة لمركز دمياط، ظهر اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الذعر لدى أهالي المنطقة، حيث تصاعدت ألسنة النار والأدخنة من العقار.

وتجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بقوة من الحماية المدنية تمكنت من إطفاء النيران.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق، وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر التي لم تصل إلى الأرواح.

حريق دمياط محافظة دمياط أحداث دمياط

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 25/4/2023 فى الأسواق

طالبان مصريان يحصلان على بطولة عالمية فى الروبوت برومانيا (صور)

أسعار البقوليات في منافذ البيع اليوم 25 أبريل 2023

"البيئة" تُعلن الانتهاء من رفع كفاءة الشبكة القومية للرصد اللحظى لنوعية المياه

"دفاع النواب": نجاح خطة إجلاء المصريين من السودان يؤكد قوة ومكانة الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا