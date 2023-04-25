حريق يلتهم سطح عقار فى عزبة البرج بدمياط

نشب حريق ضخم في سطح أحد المنازل في منطقة المرجوة في مدينة عزبة البرج التابعة لمركز دمياط، ظهر اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الذعر لدى أهالي المنطقة، حيث تصاعدت ألسنة النار والأدخنة من العقار.

وتجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بقوة من الحماية المدنية تمكنت من إطفاء النيران.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق، وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر التي لم تصل إلى الأرواح.