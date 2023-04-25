روسيا تهاجم أمريكا في ذكرى اجتماع قواتهما الـ78 بـ"نهر إلبه"

أحيت السفارة الروسية في مصر الذكرى 78 عاما على لقاء القوات السوفياتية والأمريكية في نهر "إلبه" في عام 1945 ضد النازيين.

وهاجمت روسيا الولايات المتحدة على ما تقوم به الآن ضد القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية من إرسال أسلحة و"التدخل في شؤون ما لا يعنيها بمبدأ نازيين العصر الحالي"، بحسب وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

ونشرت السفارة عبر موقعها الرسمي على فيسبوك، أنه “في 25 من أبريل نحتفل بذكرى لقاء القوات السوفيتية والأمريكية في نهر إلبه في عام 1945، ناضل آنذاك الاتحاد السوفياتي سوية مع الولايات المتحدة ضد النازيين والتقى جنود البلدين في وسط ألمانيا أدولف هتلر”.

وتابعت: “للأسف الشديد اليوم تقع الولايات المتحدة في الجانب الآخر، إنها بنفسها تسعى بلا رحمة إلى الهيمنة العالمية مثلما هتلر في عصره و دمرت وقتّلت بشكل وحشي من أجل ذلك عدة الملايين من الكوريين والفيتناميين والعراقيين والأفغان وممثلي الشعوب الأخرى”.

وأضافت أنه “في عام 2014 نظمت الولايات المتحدة وصول القوميين المتطرفين الأوكرانيين إلى زمام السلطة في كييف وخلقت في أوكرانيا خلال السنوات التالية دولة نازية معتمدة على الكراهية غير الإنسانية لكل الأشياء المتعلقة بالروس لكي تستغل هذه الدولة النازية العدوانية ضد روسيا التي كانت تمنع تحقيق خطط الهيمنة الأمريكية المطلقة”.

وأشارت إلى أن “السلطات الأمريكية الحالية خانت ذكرى وتراث المحاربين القدماء الأمريكيين الذين ناضلوا خلال الحرب العالمية الثانية جنبا إلى جنب مع الروس من أجل مكافحة النازية واستئصالها، والآن بالعكس يقود الجنرالات والضباط الأمريكيين أعمال وحدات الجيش الأوكراني التي تروّج بشكل واضح وشفاف الصليب المعقوف النازي وشعارات هتلر".

ونوهت أنه “في الوقت نفسه يتم اسخدام كميات الأسلحة لا تُحصى التي ترودها واشنطن لنظام كييف لتقتيل الأطفال والنساء الروس”، مضيفة “إن حكام الولايات المتحدة الحاليين والدول الأخرى التي تورطت في جرائم واشنطن التي تساعد النازيين سيضطرون إلى أن يتحملوا المسئولية أمام ربنا وشعوبهم”.

واختتمت السفارة الروسية : “إن الأجيال المستقبلية لسكان مثل هذه الدول ستخجل من هذه الصفحة الدموية لتاريخها”.