لص يصعقه التيار أثناء سرقة أسلاك الكهرباء.. وحارس العقار ينقذه

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات إصابة شخص صعقاً بالكهرباء أثناء سرقة أسلاك لوحة كهرباء بطنطا بالغربية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم ثان طنطا بمديرية أمن الغربية بأنه حال قيام عاطل بسرقة أسلاك محول كهرباء بأحد العقارات، صعقه التيار الكهربائى وأحدث إصابته باليد اليمنى، وعُثر بجواره على شنطة تحوى بداخلها كمية من الأسلاك الكهربائية، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وبسؤال حارس العقار أفاد بأنه حال تواجده بالعقار المُشار إليه تناهى إلى سمعه صوت استغاثة من داخل غرفة محولات الكهرباء، وباستبيانه الأمر شاهد المتهم مُلقى على الأرض، فقام بالإبلاغ، واتهمه بمحاولة سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الغرفة.

وبمواجهة المتهم أيد ما جاء بالفحص، وأقر بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.