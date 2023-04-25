إزالة 126 تعد بالبناء المخالف ودون ترخيص فى بنى سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، باستمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى المحافظة، خاصة خلال أيام الأعياد التي قد يستغلها البعض في التعدي على أرض زراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل أحوزة عمرانية.

وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات لمتابعة أي شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، الذي عرضه المهندس أشرف كمال، رئيس الوحدة.

وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم إيقاف وإزالة 19 حالة تعد بمراكز بني سويف وناصر والواسطي ليصل إجمالي ما تمت إزالته منذ بداية إجازة العيد إلى 126 حالة تمت إزالتها وإيقاف الأعمال المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها من قبل الوحدات المحلية والزراعة، وتحت إشراف ومتابعة وحدة المتغيرات المكانية.

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي أعمال بناء مخالفة.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، عن تخفيف الضغوط عن عدد من المناطق والقرى بمراكز: إهناسيا وبني سويف وناصر، من الساعة 6 صباح اليوم الثلاثاء وحتى الساعة 4 عصرا؛ بسبب توقف محطتى المعصرة القديمة والجديدة بمركز إهناسيا، للقيام بأعمال صيانة بخط 24 بوصة.