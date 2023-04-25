بذكرى تحرير سيناء.. محافظ الإسماعيلية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

وضع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء ، واللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بقيادة الجيش الثاني، بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء الحادي و الاربعين ، وبحضور عدد من قيادات الجيش الثاني الميداني.

وخلال الاحتفال تم عزف الموسيقى العسكرية، "لسلام الشهيد" وهو تقليد عسكري وفاءً لشهداء مصر الأبرار، لما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، ثم قام الحضور بقراءة الفاتحة على روح الشهداء.

جاء ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكري عيد تحرير سيناء الحادي و الأربعين، والذي يوافق الخامس و العشرين من أبريل ١٩٨٢م .

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن الشهادة تبقى أسمى درجات الفداء من أجل مصر، التي ستظل بمكانها ومكانتها نقطة الالتقاء لكل روافد الحضارة الإنسانية، ومصدرًا لصوت الحكمة والعقل ونموذجًا فريدًا للوسطية والاعتدال.