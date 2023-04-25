دمياط الأكثر بحثًا عن المسلسل.. مؤشرات «جوجل» ترصد نجاح "تحت الوصاية"

حقق مسلسل “تحت الوصاية” نجاحًا كبيرًا خلال عرض حلقاته في شهر رمضان، حيث تفاعل الجمهور مع أحداثه المشوقة التي تُناقش قضايا هامة حول المرأة.

«تحت الوصاية» بطولته الفنانة منى زكي ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فتح الباب للحديث عن تعديلات تشريعية في شئون المرأة، بعد أن أثار المسلسل هذه المشاكل التي تُعاني منها حواء.

النجاح الكبير للمسلسل لم يكن عبر شاشة التلفاز فحسب بل عبر الإنترنت أيضا، رصدتها مؤشرات محرك البحث «جوجل» الذي قدم بيانات تفصيلية حول عمليات البحث عن المسلسل منذ عرضه.

عمليات البحث التي تمت باستخدم كلمات «مسلسل تحت الوصاية»، شهدت «ارتفاعًا هائلًا» حسبما دوّن مؤشر محرك جوجل، وجاءت محافظة دمياط على رأس قائمة الأكثر بحثًا عن المسلسل.

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