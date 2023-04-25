الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دمياط الأكثر بحثًا عن المسلسل.. مؤشرات «جوجل» ترصد نجاح "تحت الوصاية"

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

حقق مسلسل “تحت الوصاية” نجاحًا كبيرًا خلال عرض حلقاته في شهر رمضان، حيث تفاعل الجمهور مع أحداثه المشوقة التي تُناقش قضايا هامة حول المرأة.

«تحت الوصاية» بطولته الفنانة منى زكي ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فتح الباب للحديث عن تعديلات تشريعية في شئون المرأة، بعد أن أثار المسلسل هذه المشاكل التي تُعاني منها حواء.

النجاح الكبير للمسلسل لم يكن عبر شاشة التلفاز فحسب بل عبر الإنترنت أيضا، رصدتها مؤشرات محرك البحث «جوجل» الذي قدم بيانات تفصيلية حول عمليات البحث عن المسلسل منذ عرضه.

عمليات البحث التي تمت باستخدم كلمات «مسلسل تحت الوصاية»، شهدت «ارتفاعًا هائلًا» حسبما دوّن مؤشر محرك جوجل، وجاءت محافظة دمياط على رأس قائمة الأكثر بحثًا عن المسلسل.

وكانت أبرز الكلمات بحثًا عن المسلسل «مسلسل تحت الوصاية الحلقة الأولى، مسلسل منى زكي الجديد، الحلقة الرابعة مسلسل تحت الوصاية، مسلسل تحت الوصاية الحلقة 5، مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6، مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4، تتر مسلسل تحت الوصاية، مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8، مسلسل تحت الوصاية الحلقة 9، مسلسل تحت الوصاية حلقه 11، مسلسل تحت الوصاية حلقة 12، مسلسل تحت الوصاية حلقة 13، مسلسلات رمضان 2023 مصر.

مؤشر يوضح عمليات البحث عن مسلسل تحت الوصاية

 

أكثر الكلمات بحثًا عن مسلسل تحت الوصاية

 

قائمة المحافظات الأكثر بحثًا عن مسلسل تحت الوصاية
أبطال مسلسل تحت الوصاية أبطال مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي أحداث مسلسل تحت الوصاية قصة مسلسل تحت الوصاية اعلان مسلسل تحت الوصاية

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات بمدارس البعثة المصرية فى السودان

تفاصيل مصرع فتاة سقطت من أعلى منزل فى الزيتون

أوكرانيا: إجلاء 138 مدنيًا من السودان إلى مصر.. ويتلقون المساعدة الطبية هناك

تداول 3 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا