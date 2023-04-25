ضبط 4123 قطعة ألعاب نارية محظور تداولها في الغربية

ضبطت مديرية التموين بالغربية 4123 قطعة ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها في الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع في مراكز المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية تقريرا بتمكن مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية من ضبط 4123 صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع فى محلات وأسواق بمراكز المحافظة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بوقائع الضبط للمخالفين وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

