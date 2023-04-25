الزمالك يضع حمادة وحمدى وعبدالواحد على رأس صفقاته الصيفية

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن بعض الصفقات التي تضعها الإدارة تحت أنظارها للتعاقد معها في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق.

ويسعى مسئولو الزمالك للإحلال والتجديد على مستوى الفريق وسد النقص في بعض المراكز التي يعاني الفريق من نقص واضح فيها.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تضع 3 لاعبين على رأس أولوياتها في الموسم الجديد وهم محمود حمادة، لاعب وسط فريق فاركو، إلى جانب عمر كمال عبدالواحد، لاعب فريق فيوتشر، ومحمد حمدي، لاعب فريق بيراميدز.

وشدد المصدر على أن هذا الثلاثي على رأس أولويات الإدارة الزملكاوية لقناعتهم بمستوى وإمكانيات الثلاثي وحاجة الفريق لهم في أسرع وقت.

على جانب آخر، يبدأ نادي الزمالك تركيزه على باقي مواجهات الدوري المصري من أجل تحسين مركز الفريق على أمل ضمان المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا والمقرر لها غدا الأربعاء فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدورى المصرى.