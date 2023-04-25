شركات التكنولوجيا الطبية تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لتتبع مخاطر الاكتئاب

لجأت شركات التكنولوجيا الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة العاملين بمجال رعاية الصحة العقلية على تتبع مخاطر الاكتئاب والانتحار؛ لتحسين رعاية المرضى، وفقًا لتقرير نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأشارت الشبكة الأمريكية في تقريرها، إلى أنه بعد انخفاض دام عامين، ارتفعت معدلات الانتحار في الولايات المتحدة مرة أخرى في عام 2021، حيث يعد الانتحار الآن السبب الحادي عشر للوفاة في البلاد، والثاني بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 35 عامًا، والخامس بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 54 عامًا ، وفقًا للتقرير.

ولفت التقرير، إلى أنه مع تصاعد الحاجة إلى رعاية الصحة العقلية، تعاني الولايات المتحدة من نقص في مقدمي الرعاية، للمساعدة في سد هذه الفجوة، لذلك تحولت بعض شركات التكنولوجيا الطبية إلى الذكاء الاصطناعي كوسيلة لإمكانية جعل وظائف مقدمي الخدمات أسهل وجعل رعاية المرضى أكثر سهولة.

رعاية الصحة النفسية

يعيش أكثر من 160 مليون شخص حاليًا في "مناطق نقص اختصاصي الصحة العقلية"، وفقًا لإدارة الموارد والخدمات الصحية، وهي وكالة تابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.

وبحلول عام 2024، من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للأطباء النفسيين إلى مستوى منخفض جديد ، مع نقص متوقع بين 14280 و 31.091 فردًا.

قال الدكتور ميجان ماركوم، كبير الأطباء النفسيين للرعاية الصحية في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا: "قلة التمويل من الحكومة، ونقص مقدمي الخدمات، ووصمة العار المستمرة فيما يتعلق بعلاج الصحة العقلية هي بعض من أكبر العوائق".

وقال ماركوم أيضًا: "قوائم الانتظار للعلاج قد تكون طويلة، ويحتاج بعض الأفراد إلى خدمات متخصصة مثل الإدمان أو علاج اضطرابات الأكل، مما يجعل من الصعب معرفة من أين نبدأ عندما يتعلق الأمر بالعثور على المزود المناسب".

استخدام الذكاء الاصطناعي

بنت شركة بيانات طبية في بوسطن بولاية ماساتشوستس، مؤخرًا، منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي للأطباء.

وقال الدكتور كارل مارسي، كبير الأطباء النفسيين والمدير الإداري للصحة العقلية وعلم الأعصاب، يمكن للأطباء استخدام هذه البيانات لتتبع الاتجاهات في الاكتئاب والقلق والميول الانتحارية وغيرها من اضطرابات الصحة العقلية.

وأضاف أنه يُمكن أن يُساعد الذكاء الاصطناعي المرضى في الحصول على الرعاية التي يحتاجونها بشكل أسرع وأكثر كفاءة ، على حد قوله.

هل يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في تقليل مخاطر الانتحار؟

قال الدكتور مارسي، إن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص، يحلل آلاف سجلات المرضى ويستخدم "نماذج لغة طبية متطورة" لتحديد الأفراد الذين عبروا عن ميول انتحارية أو حاولوا الانتحار بالفعل.

وتابع:"يمكننا أن ننظر في جميع بياناتنا والبدء في بناء نماذج للتنبؤ بمن هو عرضة لخطر التفكير الانتحاري، وتتمثل إحدى الطرق في البحث عن نتائج معينة - في هذه الحالة ، الانتحار، ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا استخدام الذكاء الاصطناعي للقيام بعمل أفضل لتحديد المرضى المعرضين للخطر ثم توجيه الرعاية إليهم".