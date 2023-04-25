ارتفاع ضحايا اتباع طائفة "الموت جوعًا للقاء المسيح" بكينيا إلى 60 قتيلا

ارتفعت حصيلة الجثث التي استخرجتها الشرطة الكينية إلى حوالي 60 شخصًا، عثر عليها في مقبرة جماعية، في غابة شاكاهولا شرقي كينيا.

وتم فتح التحقيقات مع واعظ من طائفة دينية، قيل إنه أقنع أتباعه بتجويع أنفسهم حتى الموت.

وكان بين الجثث المستخرجة جثث لأطفال، بينما عثر على أربعة أعضاء من أتباع كنيسة "غود نيوز إنترناشيونال" أحياءً، لكنهم يعانون من الهزال الشديد.

- الرئيس الكيني: تصرفات الطائفة أشبه بعمل إرهابي

ووصف الرئيس الكيني، وليام روتو، تصرفات الطائفة، التي يشتبه في أنها شجعت بعض من أتباعها على الانتحار الجماعي، بأنها أشبه بعمل إرهابي.

وتقع غابة شاكاهولا، على تخوم مدينة ماليندي الساحلية، ولا يزال أكثر من مئة آخرين في عداد المفقودين.

واتهم الرئيس الكيني زعيم الطائفة، بول ماكنزي نثينجي، باستخدام الدين لارتكاب ما وصفه بـ"الأفعال الشنيعة"، وكان"روتو" يتحدث بينما استخرجت الشرطة مزيدا من جثث أتباع الطائفة الذين اعتقدوا أنهم سيذهبون إلى الجنة إذا قاموا بتجويع أنفسهم حتى الموت.

ويقبع الواعظ، بول ماكينزي، حاليا في السجن، رهن التحقيقات، في انتظار المثول أمام المحكمة، وقالت شبكة التلفزة الوطنية الكينية (كي بي سي) إن بول هو زعيم هذه الطائفة.ويعتقد أن أحد القبور يحتوي على جثث خمسة أشخاص ينتمون لنفس العائلة، وهم ثلاثة أطفال وأبواهم.

- زعيم الطائفة ينكر جميع الاتهامات

ورغم أن ماكينزي أنكر جميع الاتهامات التي وجهت له، مصرا على أنه أغلق الكنيسة وأوقف أعمالها تماما منذ عام 2019، إلا أن السلطات رفضت إطلاق سراحه بكفالة، وقيل إن ماكينزي أقنع اتباعه بتجويع أنفسهم حتى الموت "ليتمكنوا من لقاء المسيح".

وقالت صحيفة "ستاندارد" الكينية إن السلطات ستقوم بتحليل عينات من الحمض النووي، للتأكد من طبيعة الوفاة، وما إذا كان الضحايا قد توفوا نتيجة الجوع، واعتقلت السلطات ماكينزي، منتصف الشهر الجاري، بعد اكتشاف جثث أربعة أشخاص، اشتبه في موتهم بعد تجويع أنفسهم.