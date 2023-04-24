السيد نجم: 4 رسائل ماجستير عن أعمالي فى الرواية وأدب الطفل

شارك الكاتب والروائى السيد نجم متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمناسبة اليوم العالمى للكتاب؛ أبرز الرسائل الجامعية التى تناولت أعماله فى الرواية وأدب الطفل، لافتًا إلى أنها وصلت الى 4 درجات ماجستير، دراستان للترقية الى الاستاذ مساعد وأخرى الى الاستاذية، والبعض من البحوث الهامة.

وأوضح "نجم" أن البحوث والرسائل الجامعية (رسائل وبحوث جامعية في روايات السيد نجم) هى:"رسالة ماجستير بعنوان "البناء الفني في الأعمال الروائية للسيد نجم" الباحثة رندا جمال سعد بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، ورسالة ماجستير بعنوان "المقاومة في روايات السيد نجم.. دراسة تحليلية" الباحثة زينار قدري بكلية الآداب جامعة سوهاج، رسالة ماجستير بعنوان "جماليات المكان في روايات السيد نجم" الباحثة ممتازة محمد السيد عبدالسلام بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، ورسالة ماجستير بعنوان "بناء الشخصية في اﻹبداع الروائي عند السيد نجم" للباحثة مريم حسن بكلية الاداب جامعة اﻹسكندرية، ورسالة الدكتوراة بعنوان" الحروب العربية المعاصرة وأثرها فى الرواية المصرية 1965-1975" للباحثة غادة أحمد عفيفي بقسم اللغة العربية بكلية الألسنجامعة عين شمس، ورسالة الدكتوراه مقدمة من مصطفى إبراهيم الضبع قسم اللغة العربية بجامعة عين شمس؛ بعنوان "المكان في السرد العربي.. دراسة جمالية"- جامعة عين شمس1997، ورسالة الدكتوراه مقدمة من عبدالمنعم أبوزيد قسم اللغة العربية كلية دار العلوم جامعة القاهرة فرع الفيوم؛ بعنوان "البناء الفني لرواية الحرب في مصر من 1967 إلى 1995م".

أشار نجم إلى أن هناك تضمين لبعض قصصه ضمن رسالة ماجستير للباحثة ايمان جمال السباعى داود بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس تحت عنوان "ملامح تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة باصدارات وزارة الثقافة رؤية مصر 2030 دراسة فى تحليل المضمون"، وبحث ترقى ﺇلى الأستاذ مساعد بعنوان "خصائص أدب الطفل في أعمال السيد نجم" بكلية آداب سوهاج (ثم تم اعداده فى كتاب 2021م)، وبحث ترقي ﺇلى درجة الأستاذية بعنوان "خصائص فنية رواية حكايات طرح النيل" للدكتورحمدى النورج بأكاديمية الفنون-2022م.

أما بالنسبة الى نصوصه التى وردت في رسائل أدب الطفل والرواية والثقافة الرقمية؛ جاءت كالتالي:"ضمن متن بحث الماجستير الباحثة مروة عمر عبدالعزبز بكلية دار العلوم جامعة المنيا بعنوان "مقاربة الواقع في المتخيل السردى لاحداث 25 يناير2011م"عام2021م، و تضمين رسالة ماجستير (درجة الماستر) بالمغرب بعنوان "المحكى القصصي الترابطي "محطات.. محمد أشويكة نموذجا"- عام 2017م، وبعض القصص للطفل برسالة الدكتوراة بعنوان "القضايا الموضوعية والفنية فى مختارات من رواية الطفل العربى" للباحث الاردنى "بادى رضا بادى الحباشة عام 2015م، إضافة إلى تضمين العديد من دراسات الثقافة الرقمية وكتاب "النشر الالكتروني.. تقنية جديدة لافاق جديدة" ضمن رسالة الدكتوراه بالجزائر "آفاق النص الأدبى ضمن العولمة"- جامعة مجمد خبضر بسكرة كلية الآداب واللغات للباحثة صفيى علية عام 2015.