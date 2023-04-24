الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جميل عفيفي: عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول أحد ثوابت سياسة مصر الخارجية

الأزمة السودانية
الأزمة السودانية

قال جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إن الدولة المصرية استطاعت السيطرة على الحدود الغربية والجنوبية بصورة كبيرة بأحدث المعدات العسكرية، وهذا التأمين بمثابة درع مصري قوي قادر على حماية الوطن وقت الأزمات. 

الأزمة السودانية 

وأكد جميل عفيفي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية أنشأت أكثر من قاعدة بحرية على الساحل الشمالي والغربي والبحر الأحمر لتأمين حدود مصر المائية، وهذه القواعد البحرية هدفها تأمين الحدود المصرية من كافة الجهات. 

وأضاف في حديثه، أن القوات المسلحة استطاعت تأمين جبهاتها لحماية الأمن القومي المصري، كما أنه هناك تأمين مكثف على منطقة قناة السويس نظراً لأهميتها القومية والعالمية.

 التدخل بشئون الدول 

وتابع: "عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول من أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وهذا ما أكده الرئيس السيسي منذ بداية نشوب الأزمة في السودان ولكن مصر دائماً ما تسعى إلى فض النزاعات لحفظ الأمن القومي العربي الذي يعود بالنفع على الأمن القومي المصري.

جميل عفيفي اكسترا نيوز الأزمة السودانية تأمين الحدود المصرية الجالية المصرية

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