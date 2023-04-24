الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جيهان خليل: شخصية دنانير في "رسالة الإمام" من أهم المحطات الفنية في مشواري (فيديو)

جيهان خليل
جيهان خليل

قالت جيهان خليل، أحد المشاركات في مسلسل "رسالة الإمام"، إن شخصية دنانير من أهم المحطات الفنية في مشوارها، مشيرة إلى أنها انتظرت طويلة تجسيد شخصية تاريخية باللغة العربية الفصحى.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "واحد مع الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، المُذاع على قناة "الحياة"، أنها كانت سعيدة جدا منذ اختيارها للدور، وكان هناك لهفة كبيرة شعرت بها خلال البروفات، لافتة إلى أنها كانت تتمنى استمرارها في تجسيد الدور لأطول فترة ممكنة، لأنها كانت مستمتعة.

ولفتت إلى أن شخصية دنانير كانت ليست زوجة بالمعنى التقليدي وكانت "ملك يمين" أو جارية، وفي نفس الوقت كانت أم آخر أبناء الشافعي، لافتة إلى أن حياتها كانت غريبة وغامضة، منوهة أن الشافعي وصى لها قبل موته.

وعن أهم كواليس العمل، قالت: "كانت مرهقة نفسيا قبل عرض المسلسل وكنت خايفة من تقبل الناس للمسلسل وفكرته، والكواليس كانت لطيفة وجميلة مع كل الناس".

وأشارت إلى أن خالد النبوي شخص محترف جدا وحريص على شغله زيادة ودقيق جدا ويذاكر بدل المرة مليون قبل تجسيد المشهد.

جيهان خليل دنانير رسالة الإمام واحد مع الناس

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