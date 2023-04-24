الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رونالدو OUT: الوحدة "يقطع آمال" النصر في كأس خادم الحرمين

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

تأهل نادي الوحدة إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين موسم 2022-2023، وذلك بانتصاره الصعب على مضيفه النصر بهدف دون مقابل، في المباراة التي حمعتهما على ملعب الأول، بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات دور نصف النهائي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق جان دافيد بوجال في الدقيقة 23 من متابعة لتمريرة زميله أوسكار دوراتي.

ولعب الوحدة منقوص العدد منذ الدقيقة 53، بعد حصول لاعبه عبدالله الحافظ في البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء.

لاعبو النصر كثفوا جهودهم للتسجيل، وحرمت العارضة كريستيانو رونالدو من ذلك في الدقيقة 83، لينتهي اللقاء بهزيمتهم وتوديعهم للبطولة،

تشكيل النصر أمام الوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين

تشكيل النصر أمام الوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، شهد تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا.

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - ألفارو - علي لاجامي - جيسلان كونان

خط الوسط: عبدالله الخيبري - علي الحسن - لويز جوستافو 

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو

وتأهل الوحدة، إلى نهائي البطولة، لمواجهة الهلال، المتأهل سلفًا، بعد فوزه أمس الأحد، على الاتحاد، بهدف نظيف، سجله المحترف المصري أحمد حجازي، بالخطأ في مرماه.

حكم مباراة النصر والوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

حكم الساحة: رادو بيتريسكو (رومانيا).

حكم مساعد: خورخي سباستيان، جريجوري ميركيا (هولندا).

حكم رابع: سامي الجريس (السعودية).

حكم فيديو: أوفيدو هاتيجان (هولندا).

مساعد حكم فيديو: ياسر السلطان (السعودية).

ويُعد الروماني رادو بيتريسكو، صاحب الـ40 عامًا، حكمًا دوليًا منذ عام 2012، وسبق له إدارة مباراة برشلونة الإسباني ضد فيكتوريا بلزن، في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2022-2023، والتي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 4-2.

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