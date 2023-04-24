"القاهرة الإخبارية": زيادة الأسعار 150% بالسودان.. والتجار يستخدمون الكارو فى نقل البضائع

قال عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من "أم درمان"، إنه قام بجولة قصيرة في المدينة ووجد حركة البيع والشراء مستمرة وهناك حركة بيع اليوم مختلفة عن السابق، مشيرا إلى ازدياد عدد المارة بالشوارع، وتوفر حليب الأطفال، وكذلك خدمات إمداد المياه.

وأضاف خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التيار الكهربائي لم ينقطع في أم درمان، والحياة تعود إلى طبيعتها، ولكن أم درمان مختلفة عن الخرطوم، والتي تعاني الآن من انقطاع الكهرباء.

ولفت عثمان الجندي، إلى أن المواطن السوداني يحاول توفير مستلزماته الطبية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، بإرسال الروشيتات الطبية من خلالها.

وأكد، أن الأسعار في السودان مرتفعة بشكل كبير وتخطت الـ150% نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والخطورة التي تتعرض لها السيارات المتنقلة في المدن السودانية.

وتابع: "الوقود الآن منعدم، والأسعار مرتفعة جدًا، لدرجة أن التجار يستخدمون العربات الكارو في نقل البضائع".