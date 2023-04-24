زكى القاضى: مصر على تواصل مستمر برعاياها فى السودان منذ نشوب الأزمة

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن الجالية المصرية بالسودان كانوا يشعرون بالاطمئنان الكامل بسبب تحرك القيادة السياسية بشكل سريع لعودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

الأزمة السودانية

وأكد القاضي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق لعودة الجالية المصرية بالكامل من السودان لحين تهدئة الأزمة.

وأضاف في حديثه، أن عودة جزء من الجالية المصرية اليوم رسالة طمأنة من الرئيس السيسي لباقي الجالية المتواجدة بأرض السودان الآن، حيث سيتم جلب باقي الأعداد قريباً.

العودة لأرض الوطن

وأشار إلى أن القيادة المصرية منذ بداية الأزمة السودانية وهي على متابعة مستمرة بالجالية المصرية، لذا على الجالية المصرية بالسودان طاعة السفارة المصرية والتعليمات الصادرة عنها لحين العودة إلى أرض مصر.