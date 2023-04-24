الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زكى القاضى: مصر على تواصل مستمر برعاياها فى السودان منذ نشوب الأزمة

الأزمة السودانية
الأزمة السودانية

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن الجالية المصرية بالسودان كانوا يشعرون بالاطمئنان الكامل بسبب تحرك القيادة السياسية بشكل سريع لعودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

الأزمة السودانية 

وأكد القاضي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق لعودة الجالية المصرية بالكامل من السودان لحين تهدئة الأزمة.

وأضاف في حديثه، أن عودة جزء من الجالية المصرية اليوم رسالة طمأنة من الرئيس السيسي لباقي الجالية المتواجدة بأرض السودان الآن، حيث سيتم جلب باقي الأعداد قريباً.

العودة لأرض الوطن

وأشار إلى أن القيادة المصرية منذ بداية الأزمة السودانية وهي على متابعة مستمرة بالجالية المصرية، لذا على الجالية المصرية بالسودان طاعة السفارة المصرية والتعليمات الصادرة عنها لحين العودة إلى أرض مصر.

زكي القاضي الجالية المصرية تحرك القيادة السريع اكسترا نيوز أزمة السودان

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سفير مصر فى السودان ينفى استشهاد مساعد ملحق الدفاع المصرى

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

"الإفتاء" توضح حكم زيارة القبور فى العيد

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة خلال رحلة سفارى بسيوة

بيزنطيو مصر يحتفلون بالاثنين الثالث بعد الفصح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا