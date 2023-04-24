الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مياه بني سويف تتابع تقديم خدمات خلال إجازة عيد الفطر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابعت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف، انتظام تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك أعمال غرفة العمليات الخاصة بالطوارئ علي مدار 24 ساعة، وحل الشكاوى الواردة للخط الساخن والتواجد المستمر فى مناطق العمل و الجولات الميدانية من مديري عموم الفروع، وانعقاد مستمر لغرف العمليات وجاهزية كافة المعدات وسيارات الشركة لمواجهة أي طارئ، بالإضافة إلي انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات مياه شرب، وصرف صحي على مستوى المحافظة، والتواجد المستمر في مناطق العمل.

وكذلك متابعة لجان التفتيش الفني والإداري لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينه.

وأكدت المهندسة دينا الاهتمام بعمليات التشغيل الأمثل للمحطات، والالتزام بخطة التطهير والصيانة الدورية وكذلك الإلتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية، والتنسيق المستمر بين كافة الإدارات والقطاعات بالشركة في استمرارية العمل على مدار 24 ساعة في كافة مواقع العمل لضمان استمرارية تقديم خدمة مميزه لعملائها، وكذلك خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة، وفي حالة وجود شكاوي أو استفسارات الاتصال علي الخط الساخن 125 أو على رقم واتس آب.

وأعلنت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن غرفة عمليات الشركة والخط الساخن في فترة أول أيام عيد الفطر المبارك 125 شكوي متنوعة حيث تم التعامل معها جميعاً مع الإدارات المختصة بالشركة، في إطار اهتمام وسعي الشركة بسرعة الانتهاء من الشكاوى وحلها.

حيث تقوم الشركة باستقبال شكاوى المواطنين علي مدار 24 ساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل  أو من خلال رقم 01272021558.

إجازة عيد الفطر المبارك الشرب والصرف الصحي السلامة والصحة المهنية المهندسة دينا عمر سليمان بني سويف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سفير مصر فى السودان ينفى استشهاد مساعد ملحق الدفاع المصرى

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

"الإفتاء" توضح حكم زيارة القبور فى العيد

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة خلال رحلة سفارى بسيوة

بيزنطيو مصر يحتفلون بالاثنين الثالث بعد الفصح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا