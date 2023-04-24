الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فريق بحث لضبط المتهمين بإصابة طفلة بالخرطوش فى مركز أبوتشت

إصابة طفلة بالخرطوش
إصابة طفلة بالخرطوش

شكلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، فريق بحث عالي المستوى، للقبض علي المتهمين في إصابة طفلة في عينها بطلق خرطوش في قرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت

كانت مديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز أبوتشت بإصابة طفلة بطلق ناري في مشاجرة بالأعيرة النارية بين مجموعة من الأشخا بقرية الحسينات.

وقد انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وقاموا بإجراء المعاينات اللازمة وسؤال شهود العيان حول الحادث وأسبابه.

تم نقل المصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

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