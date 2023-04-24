الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: نواصل مراقبة الوضع فى السودان ونتخذ إجراءات ضمان سلامة مواطنينا

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أعلنت روسيا، مساء الإثنين، أنها تتابع عن كثب الأوضاع فى السودان مع احتدام شدة المواجهات هناك.

وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو تواصل مراقبة الوضع في السودان عن كثب، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الروس هناك.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان مساء اليوم: "نواصل مراقبة تطورات الوضع في هذا البلد عن كثب ونتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الروس في السودان، بما في ذلك سبل إجلائهم"، وفقًا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

الأمم المتحدة تبقى موظفيها فى السودان رغم استمرار الاشتباكات

فيما أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، الإبقاء على عدد من موظفيها في السودان، وعلى رأسهم المبعوث الخاص للأمين العام فولكر بيرتيس فيما وصل 700 من موظفيها وموظفي السفارات والمنظمات غير الحكومية إلى ميناء بورتسودان لإجلائهم.

وأفاد البيان بأنه "تم بالفعل إجلاء 43 من موظفي الأمم المتحدة المُعينين دوليًا و29 من موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية من الجنينة "غرب دارفور" وزالنجي "وسط دارفور" إلى تشاد فيما سيبقى عدد بسيط من الموظفين المُعينين دوليًا، من ضمنهم الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتيس، في السودان وسيواصلون العمل من أجل حل الأزمة الحالية".

يأتي هذا فيما سابقت أوروبا والصين واليابان الزمن لإجلاء مواطنيها من الخرطوم، اليوم، واستفاد الآلاف من هدوء واضح في القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على مدى اليومين الماضيين للفرار من السودان، بحسب "رويترز".

وذكرت وكالات تابعة للأمم المتحدة أن انزلاق السودان فجأة إلى الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل أسفر عن أزمة إنسانية ومقتل 427 شخصًا.

وسعت بلدان عدة إلى إجلاء مواطنيها، اليوم الإثنين، فضلًا عن موجة نزوح متنامية إلى البلدان المجاورة للسودان بما في ذلك فرار عشرة آلاف شخص إلى جنوب السودان رغم انعدام الاستقرار هناك.

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