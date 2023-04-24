الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. عرض "حيث لا يرانى أحد" على مسرح نهاد صليحة

جانب من المسرحية
جانب من المسرحية

يستقبل مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون لليوم الثاني على التوالي العرض المسرحي "حيث لا يراني أحد" اليوم الاثنين في تمام السابعة والنصف مساءً، تأليف وإخراج محمود صلاح عطية.

العرض يدور حول عقرب ثواني في ساعة قديمة قرر يقف ويُبطّل دوران، وبعد بحث كثير من الساعاتي علي عقرب ثواني يصلح في الساعة القديمة، يُقرر أنه يُصلحها اليوم التالي، من أجل أن الوقت تأخر، ويظل عقرب الثواني القديم مع عقرب الثواني الجديد يوم آخر، ماذا سيحدث بينهم؟، هذا ما سنتعرف عليه من خلال العرض المسرحي.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي "حيث لا يراني أحد" حاصل على أفضل عرض مسرحي بمهرجان القاعة بمعهد الفنون المسرحية، كما حصل على العديد من الجوائز من المهرجان، منها أفضل ملابس وممثل وممثلة وديكور ومؤلف ومخرج.

العرض المسرحي "حيث لا يراني أحد" تأليف وإخراج محمود صلاح عطية، ديكور منى سامي ومكياج وأزياء ناريمان الملاح، وإضاءة أحمد بيرسي وموسيقى شاهر عبدالرحمن.

أفضل عرض أفضل عرض مسرحي أكاديمي الفنون المسرحية العرض المسرحي تأليف وإخراج بأكاديمية

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