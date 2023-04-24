الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: الناتو ليس أداة سلام وكان دائمًا يقترب من حدود روسيا

الكرملين
الكرملين

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الإثنين، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" ليس أداة سلام إنما أداة حرب وكان دائما يقترب من حدود روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الناتو أداة حرب لا سلام، لافتا إلى أن الحلف كان دائمًا قريبًا من حدود روسيا.

وأضاف بيسكوف أن الناتو ليس أداة سلام، بل أداة للمواجهة، مستدركًا "لقد تم تصور الناتو وتصميمه وتنفيذه بهذه الطريقة كأداة للمواجهة إنه آلة حرب وكان يقترب باستمرار من حدودنا"، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم قبل قليل.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن الغرب يكذب بأنه لم تكن هناك تسع موجات لتوسع الناتو.

وفى تصريحات سابقة، أكد يسكوف أن الناتو نفسه يقع عمليا تحت سيطرة الولايات المتحدة، فالحديث يدور في الواقع عن كتلة واحدة متكاملة.

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