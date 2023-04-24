الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"فيفا" يحتفل بذكرى تأسيس الأهلى

النادي الأهلي
النادي الأهلي

احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بالذكرى الـ116 لتأسيس النادي الأهلي.

وقال «فيفا» عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «كيان الأهلي يكمل 116 سنة من الوجود. 116 سنة من الإنجازات والتألق والألقاب. كل سنة والأهلي وجماهيره العريضة بألف خير».

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قد كتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي احتفالًا بتأسيس القلعة الحمراء: "زي النهاردة من 116 سنة تأسس النادي الأهلي كمؤسسة وطنية قائمة على القيم والمبادئ! 116 سنة من المجد.. 116 سنة من الإنجازات والبطولات.. عيد ميلاد سعيد يا أهلي".

تأسس الأهلي في الرابع والعشرين من أكتوبر 1907، حيث تمكن النادي من حصد 145 بطولة، ما بين بطولات محلية وقارية وعربية.

ويستعد الأهلي، لخوض مواجهة خارج الديار، أمام مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، في المباراة التي ستجمعهما يوم السبت المقبل على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي، قد تغلب على ضيفه الرجاء، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاهلى مارسيل كولر الرجاء البيضاوي المغربي دورى ابطال افريقيا

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

ميدو يدعم أحمد حجازى بعد خطئه فى مباراة الاتحاد والهلال

"الداخلية" توزع عبوات كعك على أهالى الأسمرات بمناسبة عيد الفطر

نائب رئيس "الوفد": الدولة نجحت فى إجلاء مواطنيها من السودان

تصل لـ5000.. أسعار تذاكر حفل عمر خيرت الخيرى بالمتحف المصرى الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا