"فيفا" يحتفل بذكرى تأسيس الأهلى

احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بالذكرى الـ116 لتأسيس النادي الأهلي.

وقال «فيفا» عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «كيان الأهلي يكمل 116 سنة من الوجود. 116 سنة من الإنجازات والتألق والألقاب. كل سنة والأهلي وجماهيره العريضة بألف خير».

كيان الأهلي يُكمل 116 سنة من الوجود 🥳🎈



116 سنة من الإنجازات والتألق والألقاب 🏆



كل سنة والأهلي وجماهيره العريضة بألف خير 👏@AlAhly pic.twitter.com/LXPfrXtunh — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) April 24, 2023

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قد كتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي احتفالًا بتأسيس القلعة الحمراء: "زي النهاردة من 116 سنة تأسس النادي الأهلي كمؤسسة وطنية قائمة على القيم والمبادئ! 116 سنة من المجد.. 116 سنة من الإنجازات والبطولات.. عيد ميلاد سعيد يا أهلي".

تأسس الأهلي في الرابع والعشرين من أكتوبر 1907، حيث تمكن النادي من حصد 145 بطولة، ما بين بطولات محلية وقارية وعربية.

ويستعد الأهلي، لخوض مواجهة خارج الديار، أمام مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، في المباراة التي ستجمعهما يوم السبت المقبل على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي، قد تغلب على ضيفه الرجاء، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.