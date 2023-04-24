الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": استقرار الأوضاع الأمنية والخدمية فى "أم درمان"

الوضع في السودان
الوضع في السودان مستقر

قال عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الوضع في السودان مستقر الآن في ولاية  "أم درمان" بصورة كبيرة، حيث تم فتح عدد من المحلات التجارية، كما أن حركة المواطنين في الشوارع والميادين أصبحت ملحوظة بشكل كبير.

الأزمة السودانية  

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية" القاهرة الإخبارية"، أن الوضع من الشمال والجنوب في أم درمان مستقر بصورة كبيرة، ولكن الأوضاع الصحية في السودان بالكامل متأثرة سلباً بهذه الحرب. 

خدمات "أم درمان"

وأضاف في حديثه، أن خدمات الكهرباء والمياه مازالت مستمرة في مدينة "أم درمان" ولا يوجد أزمة في ذلك.

 

يذكر أن السودان تشهد حرباً كبيرة بين ميليشيات الأمن السريع والجيش الوطني، وهذه الحرب أثرت على جميع مناحي الحياة بصورة كبيرة، خاصة في ظل افتقار المستشفيات الأجهزة الطبية والأدوية.

عثمان الجندي القاهرة الإخبارية مراسل القاهرة الاخبارية أم درمان ولاية الخرطوم

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