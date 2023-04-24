الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"نشرة الحوادث".. كشف لغز مقتل شاب وإصابة 8 في مشاجرة بين عائلتين

نشرة الحوادث
نشرة الحوادث

شهدت الساعات الماضية العديد من الوقائع المهمة التي حققت فيها المحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال "نشرة الحوادث".

كشف لغز مقتل شاب وإصابة صديقه بطلقات نارية في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإثنين، من كشف تفاصيل واقعة مقتل شاب وإصابة صديقه بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

كان تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مقتل شاب وإصابة صديقه بطلقات نارية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب كان يستقل الدراجة النارية واستوقفه لصوص لسرقة الدراجة وعندما تصدوا لهم أطلقوا عليهم النار.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين.

إصابة 8 فى مشاجرة بين عائلتين بإهناسيا

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية بهنموه التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من  مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة بين عائلتين بقرية بهنموه بدائرة المركز، استخدمت فيها الشوم والأسلحة البيضاء والنارية "خرطوش".

تمكنت قوات الشرطة من الفصل بين طرفي المشاجرة وفرضت كردونًا أمنيًا بالقرية، منعًا لتجدد الاشتباكات، التي أسفرت عن إصابة 8 أشخاص.

وتحرر المحضر اللازم وأمرت جهات التحقيق بحجز المتهمين المضبوطين من طرفي المشاجرة.

مصرع عامل وإصابة سيدة فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

لقي عامل مصرعه وأصيبت ربة منزل فى مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية  بقرية الشيخ امبادر بالبلابيش قبلي بمركز دار السلام بسوهاج وتم نقل الجثة إلى مستشفى دار السلام والمصابة مستشفى سوهاج الجامعي.

كان اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة بناحية البلابيش قبلى بدائرة مركز دار السلام.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من عائلة السباقات وعائلة المصاطفة بالشيخ امبادر بالبلابيش قبلي، مما أدى الى وفاة "أحمد ب. ع"، 35 عامًا، وإصابة "اعتماد أ س"، 45 عامًا، ربة منزل، وتم نقل الجثة الى مستشفى دار السلام ونقل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقى العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار عرض المتهم على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

العثور على جثة مواطن داخل منزله في الشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية على جثة مواطن داخل منزله بناحية السواقي في مركز أبو كبير، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

والبداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على مواطن، جثة هامدة داخل منزله بناحية السواقي في مركز أبو كبير.

وكشفت التحريات الأولية وتوقيع الكشف الطبي على الجثة من جانب مفتش الصحة عن حدوث الوفاة نتيجة توقف بعضلة القلب، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى أبو كبير المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

شاب مقتل مشاجرة اهناسيا عامل الأسلحة النارية

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