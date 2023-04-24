رفع 2250 طن قمامة بـ14 مركزًا ومدينة فى كفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حملات النظافة ورفع القمامة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة من خلال معدات وعمال مجالس المدن.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع 2250 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، بـ14 مركزًا ومدينة، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكدًا المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولًا بأول.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكل قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكل الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكل الطرق الممكنة، وفقًا للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، واللواء حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعلي سلامه، رئيس مجلس مدينة مسير، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، و ايمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، وأحمد عيسى، رئيس مدينة سيدي غازي، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، واللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، وسليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة البرلس، حملات النظافة بالمدن والقرى، ورفع المخلفات اليومية.