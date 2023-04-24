الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورش فنية للأطفال لتصميم كروت المعايدة بمتحف كفر الشيخ

ورش الاطفال
ورش الاطفال

شهد متحف كفر الشيخ، توافد المئات من أهالي محافظة كفر الشيخ، والمحافظات المجاورة، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، منذ أول يوم حتى اليوم الإثنين، لمشاهدة التحف الأثرية والتماثيل ومحتويات المتحف بالإضافة للأدوات المستخدمة قديما، الآثار الإسلامية والقبطية واليونانية والفرعونية، والعملات الذهبية والفضية، واصطحب الزوار المرشدين لتعريفهم بتواريخ كل قطعة أثرية وما تعبر عنه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف.

كما نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ ورشة فنية لعمل كروت معايدة للعيد للأطفال من زوار المتحف، بالإضافة إلى الاحتفال باليوم العالمي للكتاب، وذلك من أجل التركيز على أهمية القراءة وروعة الكتب، وتقدير المؤلف وحقوقه، وتوجيه الأطفال إلى أن الكتاب هو الصديق الآمن ورفيق السفر وحليف النجاح، هو نافذتك التي ترى من خلالها العالم في صور متنوعة وآراء مختلفة، وموضوع اليوم العالمي للكتاب لعام 2023 هو "لغات السكان الأصليين"، حيث يسلط الضوء على التراث الثقافي الغني وأهمية اللغات الأصلية في الأدب ورواية القصص، ويؤكد على الحاجة إلى الحفاظ على اللغات الأصلية وتعزيزها لأنها تمتلك معرفة كبيرة وحكمة ووجهات نظر فريدة.

وقد سبق تنظيم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كفر الشيخ بالتعاون مع المركز الثقافي بكفر الشيخ محاضرة وورشة فنية لعدد من الأطفال عن شم النسيم كأحد أقدم الاحتفالات الشعبية عرفها المصريين، وكان النساء والرجال في هذا اليوم يلبسون أجمل الزينة، وتمتلئ البيوت بالأزهار، ويخرجون إلى الحقول بالأسماك المملحة والبصل والخضروات والبيض الملون ويتسامرون ويلعبون من شروق الشمس إلى الغروب وما زال الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع مستمرة حتى وقتنا هذا.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا.

ورش رسم اطفال عيد الفطر كفر الشيخ

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

ميدو يدعم أحمد حجازى بعد خطئه فى مباراة الاتحاد والهلال

"الداخلية" توزع عبوات كعك على أهالى الأسمرات بمناسبة عيد الفطر

نائب رئيس "الوفد": الدولة نجحت فى إجلاء مواطنيها من السودان

تصل لـ5000.. أسعار تذاكر حفل عمر خيرت الخيرى بالمتحف المصرى الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا