ورش فنية للأطفال لتصميم كروت المعايدة بمتحف كفر الشيخ

شهد متحف كفر الشيخ، توافد المئات من أهالي محافظة كفر الشيخ، والمحافظات المجاورة، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، منذ أول يوم حتى اليوم الإثنين، لمشاهدة التحف الأثرية والتماثيل ومحتويات المتحف بالإضافة للأدوات المستخدمة قديما، الآثار الإسلامية والقبطية واليونانية والفرعونية، والعملات الذهبية والفضية، واصطحب الزوار المرشدين لتعريفهم بتواريخ كل قطعة أثرية وما تعبر عنه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف.



كما نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ ورشة فنية لعمل كروت معايدة للعيد للأطفال من زوار المتحف، بالإضافة إلى الاحتفال باليوم العالمي للكتاب، وذلك من أجل التركيز على أهمية القراءة وروعة الكتب، وتقدير المؤلف وحقوقه، وتوجيه الأطفال إلى أن الكتاب هو الصديق الآمن ورفيق السفر وحليف النجاح، هو نافذتك التي ترى من خلالها العالم في صور متنوعة وآراء مختلفة، وموضوع اليوم العالمي للكتاب لعام 2023 هو "لغات السكان الأصليين"، حيث يسلط الضوء على التراث الثقافي الغني وأهمية اللغات الأصلية في الأدب ورواية القصص، ويؤكد على الحاجة إلى الحفاظ على اللغات الأصلية وتعزيزها لأنها تمتلك معرفة كبيرة وحكمة ووجهات نظر فريدة.



وقد سبق تنظيم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كفر الشيخ بالتعاون مع المركز الثقافي بكفر الشيخ محاضرة وورشة فنية لعدد من الأطفال عن شم النسيم كأحد أقدم الاحتفالات الشعبية عرفها المصريين، وكان النساء والرجال في هذا اليوم يلبسون أجمل الزينة، وتمتلئ البيوت بالأزهار، ويخرجون إلى الحقول بالأسماك المملحة والبصل والخضروات والبيض الملون ويتسامرون ويلعبون من شروق الشمس إلى الغروب وما زال الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع مستمرة حتى وقتنا هذا.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا.