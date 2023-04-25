هل يمكن أن يحمي الصيام المتقطع من "تسوس" الأسنان؟

للصيام المتقطع العديد من الفوائد لرفاهيتك بشكل عام من صحة القلب والأوعية الدموية، وتقليل الالتهابات وصحة الكبد وحرق الدهون.

ةويسعى لكثير من الناس من خلال هذا النظام الغذائي، لفقدان الوزن وخفض الكوليسترول، ومع ذلك، يمكن أن تكون إحدى الفوائد غير المتوقعة للصيام المتقطع أنه يساعد في السيطرة على التهاب الأسنان.

عندما لا نصوم، نتناول وجبات خفيفة بين الوجبات ، وبما أن الوجبات الخفيفة قد تحتوي على كميات عالية من السكر، فإنها يمكن أن تؤثر على صحة الأسنان واللثة. يمكن للصيام لفترات طويلة أن يبطل درجة الحموضة في اللعاب التي تصبح حمضية بسبب تناول السكر ويمكن أن يؤدي إلى تسوس أقل. ومع ذلك، لا تنسى غسل أسنانك بالفرشاة والغرغرة أثناء الصيام المتقطع لجني الفوائد الكاملة منه لأسنانك.

والصيام ، جنبًا إلى جنب مع تأثيره الصحي الإيجابي العام ، أظهر بالتأكيد الكثير من الفوائد على صحة الفم أيضًا، لقد اعتدنا جميعًا على تناول وجبات خفيفة بشكل متكرر مع الأطعمة المليئة بالسكر مما يجعلنا عرضة للتسوس، خاصة عندما يقترن بسوء نظافة الفم، عادة ما تكون فائدة الصيام هي تناول الوجبات الخفيفة المتكررة التي يتم تقليلها، مما يؤدي إلى تأثير أقل من الأطعمة السكرية.

الأساليب المعتادة لنظافة الفم مثل التنظيف بالفرشاة مرتين يوميًا، فإن التنظيف بالخيط وتنظيف اللسان بالفرشاة تحظى بشعبية كبيرة، هناك نصيحة واحدة لصحة الأسنان الممتازة لا يعرفها الكثير من الناس وهي الصيام، تناول ثلاث وجبات يوميًا مع بين الوجبات الخفيفة يؤدي إلى مزيج من الوجبات الغنية بالدهون والكربوهيدرات البسيطة.

تزداد مستويات الحموضة في الفم بسبب الأطعمة السكرية والنشوية. يؤدي المزيد من السكر إلى تكوين المزيد من الأحماض مما يؤدي إلى انخفاض درجة الحموضة التي يمكن أن تضر بصحة الفم. من الصعب الوصول إلى المنتجات الموجودة في شقوق الأسنان بالفرشاة العادية ، فهذه الظروف تساعد على نمو البكتيريا وتدمر المينا الطبيعي للأسنان مما يؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

وثبت من خلال الدراسات أن الوجبات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية أو الصيام المتقطع نعمة لالتهاب الأسنان وصحة اللثة. يمكن للصيام أن يعالج أمراض الأسنان المزمنة ويحسن صحة عظام الفم.

يقول الدكتور جرادي، خبير تغذية:"تقلل فترات الصيام المنتظمة من الالتهابات وأمراض اللثة والعديد من الاضطرابات الصحية الأخرى. ويؤدي انخفاض تناول الطعام والوجبات الخفيفة إلى تغيير الكيمياء الحيوية للعاب مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الفم. وهذا في النهاية يقلل من خطر التسوس ويساعد في موازنة درجة الحموضة في اللعاب.

وأختتم حديثه:"من أجل صحة الفم الخالية من العيوب ، يعتبر تنظيف الأسنان بالفرشاة ضرورة مطلقة أثناء الصيام وعلى عكس ما يعتقده كثير من الناس أنه لا يفطر. فالصيام مع تنظيف الأسنان بالفرشاة والغرغرة يعزز صحة الفم والنظافة".