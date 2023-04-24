حصاد 3 آلاف فدان قمح فى بنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة باعتباره أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكل المحاصيل الزراعية التي تتم زراعتها على أرض المحافظة، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكل الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 15 حتى 21 من أبريل الجاري، والذي تضمن الإشارة إلى حصر شامل بالمساحات التي تمت زراعتها والمعدة لزراعة محصول القطن، حيث تم حتى الآن زراعة 90% من المستهدف البالغ 8 آلاف و500 فدان هذا الموسم.

فيما تم حصاد أكثر من 3 آلاف فدان من محصول القمح بعدد من قرى المحافظة، بينما تم فحص عينات تقديرية من القمح بكل من مركز ناصر وسمسطا والواسطى والفشن من الحقول الإرشادية التابعة للحملة القومية ومشروع ترشيد استخدام المياه.

وتضمن التقرير توريدات محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم وقنا، والتي بلغت أكثر من 149 ألف طن حتى الآن، وجار توريد باقي الكميات المتعاقد عليها، هذا وقد تم تنفيذ عدة زيارات ميدانية لمتابعة عملية الحصاد والتنبيه على المزارعين بالالتزام بشروط توريد المحصول، ومراجعة الكميات الموردة.

بينما يشير الموقف الحالي لمديرية الزراعة من منظومة كروت الفلاح إلى أن إجمالي الحالات المسجلة قد بلغ 211 ألفًا 171، من إجمالي عدد الحائزين 268 ألفًا و945 حائزًا، وواصلت إدارة حماية الأراضي الزراعية جهودها في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمكنت من تنفيذ قرارات الإزالة في المهد على إجمالي مساحة واحد فدان و16 قيراطًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.