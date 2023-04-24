مواعيد مباريات الأسبوع الـ24 للمجموعة الثالثة فى دورى القسم الثانى

يستأنف قطار دوري القسم الثاني رحلته يوم 2 مايو المقبل، بعدما توقفت المسابقة طوال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك.

وتعود المسابقة بمباراة واحدة بين هلال مطروح والأوليمبي يوم 2 مايو، ثم يُلعب باقي مباريات الأسبوع الرابع والعشرين للمجموعة الثالثة يوم 3 مايو، على أن تقام مباريات الأسبوع الرابع والعشرين للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد يوم 4، ومباريات الأسبوع الرابع والعشرين للمجموعة الثانية يوم 5 مايو.

مواعيد مباريات الأسبوع 24 للمجموعة الثالثة

الثلاثاء 2 مايو

هلال مطروح × الأوليمبي

الأربعاء 3 مايو

دكرنس × سبورتنج

المصري بالسلوم × المنصورة

المجد السكندري × بايونيرز

بروكسي × بلدية المحلة

طنطا × كفر الشيخ

نبروه × أبوقير للأسمدة

الجمهورية شبين × الحمام

ويتصدر طنطا جدول المجموعة الثالثة برصيد 43 نقط من 23 مباراة بالفوز بقيادة عمرو أنور 12 مباراة والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 4 مباريات وسجل 31 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا وحقق فوزا كبيرا في آخر مباريات قبل فترة التوقف على فريق بروكسي بنتيجة 5-3 .

ويحتل الجمهورية شبين بقيادة عصام شعبان المركز الثاني برصيد 40 نقطة بالفوز في 10 مباريات والتعادل في 10 مباريات والهزيمة في ثلاث، وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا.

ويحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبدالرؤوف المركز الثالث برصيد 39 نقطة بالفوز في 10 مباريات والتعادل في 9 مباريات والهزيمة في 4 مباريات وسجل 32 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا.

ويتواجد دكرنس في المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 10 انتصارات و9 تعادلات و4 هزائم وسجل 24 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا.

ويحتل أبوقير للأسمدة بقيادة أيمن المزين المركز الخامس برصيد 38 نقطة وحقق عشرة انتصارات و8 تعادلات وخمس هزائم وسجل 29 هدفا ودخل مرماه 22 هدفا.