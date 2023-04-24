الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الأسبوع الـ24 للمجموعة الثالثة فى دورى القسم الثانى

طنطا فاز على بروكسي
طنطا فاز على بروكسي قبل التوقف

يستأنف قطار دوري القسم الثاني رحلته يوم 2 مايو المقبل، بعدما توقفت المسابقة طوال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك.

وتعود المسابقة بمباراة واحدة بين هلال مطروح والأوليمبي يوم 2 مايو، ثم يُلعب باقي مباريات الأسبوع الرابع والعشرين للمجموعة الثالثة يوم 3 مايو، على أن تقام مباريات الأسبوع الرابع والعشرين للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد يوم 4، ومباريات الأسبوع الرابع والعشرين للمجموعة الثانية يوم 5 مايو.

مواعيد مباريات الأسبوع 24 للمجموعة الثالثة 

الثلاثاء 2 مايو 

هلال مطروح × الأوليمبي 

الأربعاء 3 مايو 

دكرنس × سبورتنج 

المصري بالسلوم × المنصورة 

المجد السكندري × بايونيرز

بروكسي × بلدية المحلة

طنطا × كفر الشيخ

نبروه × أبوقير للأسمدة 

الجمهورية شبين × الحمام  

ويتصدر طنطا جدول المجموعة الثالثة برصيد 43 نقط من 23 مباراة بالفوز بقيادة عمرو أنور 12 مباراة والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 4 مباريات وسجل 31 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا وحقق فوزا كبيرا في آخر مباريات قبل فترة التوقف على فريق بروكسي بنتيجة 5-3 .

ويحتل الجمهورية شبين بقيادة عصام شعبان المركز الثاني برصيد 40 نقطة بالفوز في 10 مباريات والتعادل في 10 مباريات والهزيمة في ثلاث، وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا.

ويحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبدالرؤوف المركز الثالث برصيد 39 نقطة بالفوز في 10 مباريات والتعادل في 9 مباريات والهزيمة في 4 مباريات وسجل 32 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا.

ويتواجد دكرنس في المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 10 انتصارات و9 تعادلات و4 هزائم وسجل 24 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا.

ويحتل أبوقير للأسمدة بقيادة أيمن المزين المركز الخامس برصيد 38 نقطة وحقق عشرة انتصارات و8 تعادلات وخمس هزائم وسجل 29 هدفا ودخل مرماه 22 هدفا.

دوري القسم الثاني طنطا بلدية المحلة الجمهورية شبين أبوقير للأسمدة

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

الأهلى يخطط لخطف أحمد فتوح من الزمالك على طريقة كهربا

حصاد 3 آلاف فدان قمح فى بنى سويف

إصابة مسنة بطلق نارى بسبب خلافات أسرية فى البدرشين

قيادات حزبية: مصر أدارت ملف عودة رعاياها من السودان بحكمة واحترافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا

إعلام عبرى: وزير الخارجية الأردنى يرفض تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلى

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر