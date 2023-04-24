الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسى بعيد تحرير سيناء

السيسي
السيسي

تقدم الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولجميع أبناء القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الـ41 لعيد تحرير سيناء.

وأكد الدكتور محمود زكى أن هذه المناسبة ستظل خالدة فى نفوس المصريين، بعد أن ضرب أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، وليسطروا ملحمة وطنية فى سجل الانتصارات العسكرية للأمة المصرية، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد علينا وعلى مصرنا الحبيبة هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.

رئيس جامعة طنطا يهنىء الرئيس السيسي بالذكرى الـ 41 لعيد تحرير سيناء أبطال القوات المسلحة الأعلى للقوات المسلحة التضحية والفداء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة

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