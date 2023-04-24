كشف غموض جثة شاب وإصابة صديقه فى قنا: تصدى للصوص حاولوا سرقته

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، غموض واقعة العثور على جثة شاب وإصابة صديقه بطلق ناري في قرية السمطا مركز دشنا شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة "محمود.أ.ح، يبلغ من العمر 25 عامًا، وآخر مصاب جمال.ع.ع، يبلغ من العمر 22 عامًا، بطلق ناري على مدخل قرية السمطا في دشنا.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص أن المجني عليه من منطقة الحصواية في بندر قنا وكان يقود موتوسيكلا برفقة صديقه واعترضه اللصوص لسرقة الدراجة وعندما تصدى لهم أطلقوا عليه أعيرة أودت بحياته قبل حفل خطوبته بيومين وإصابة صديقه.

تقرر نقلهما إلى مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.