باحثة: مصر حريصة على أبنائها فى السودان وتدير الوضع باحترافية (فيديو)

قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية حريصة جدًا على رعاياها في السودان، مؤكدة أن مصر تدير الوضع الإنساني في الأزمة السودانية باحترافية شديدة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مصر تعمل أيضًا على الجهة الأخرى على ضبط الحدود من الناحية الأمنية" مشيرة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي قامت بإجلاء رعاياها في السودان ووصل الجنود المصريون بسلام.

مصر تواصل جهودها لإجلاء رعاياها من السودان

وتابعت: "مصر أرسلت رسالة أنها حريصة على أبنائها في السودان" موضحة أن إجلاء المدنيين الآن من السودان يتم باحترافية كبيرة، مشيرة إلى أن الخارجية المصرية قسمت مناطق السودان إلى مناطق آمنة وغير آمنة.

واستكملت: "الخارجية المصرية طالبت الرعايا بالتوجه إلى المناطق الآمنة من أجل العودة إلى مصر.. مؤكدة أن هناك توافقًا دوليًا كبيرًا على سرعة إجلاء الرعايا الأجانب من السودان.

وأكدت أن مصر منذ اللحظة الأولى تضع أمن المواطن المصري في حساباتها والتحركات جاءت سريعة بعد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر ثم التواصل مع الأطرف السودانية لإجلاء الجنود المصريين، وحتى الآن مصر على تواصل لإجلاء رعاياها في السودان.