لاتباع تعليمات الإجلاء.. طرق التواصل مع وزارة الخارجية للطلاب المصريين فى السودان

اندلعت الأسبوع الماضي الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما جعل المواطنين والمقيمين هناك يواجهون مصيرًا غامضًا، فيما انتاب القلق والخوف أسر الطلاب المصريين في السودان خوفًا على أبنائهم من الاشتباكات المسلحة التي باتت حدتها تتزايد يومًا بعد الآخر.

ومع تزايد وطأة الاشتباكات ظل البحث عن فرص للنجاة والتواصل مع المسئولين محل اهتمام الجميع من المصريين في السودان، في الوقت الذي لم تدخر فيه الدولة جهدًا لإنقاذ حياة أرواح أبنائها بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية.

وقد دعت وزارة الخارجية المصرية المواطنين المصريين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم، إلى التوجه إلى نقاط محددة لتسهيل عملية الإجلاء من خلال السلطات المصرية المعنية، موضحة عدة طرق للتواصل وتقديم الدعم.

- نصائح الخارجية للمصريين في السودان

وكانت نصائح الخارجية المصرية كما يلي:

- التوجه إلى مقر القنصلية العامة المصرية في مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر في السودان، حيث يمكن التواصل معها من خلال الاتصال على رقم 00249906398621.

- يمكنك أيضًا التوجه إلى مكتب وادى حلفا القنصلي بمدينة وادى حلفا بولاية الشمالية، من خلال التواصل والاتصال على أرقام 00249116604033-00249118162679.

- خصصت وزارة الخارجية خطوطًًا ساخنة، لتمكن المواطنين داخل مصر، وحتى المصريين في الخارج، وجاءت الأرقام كالتالي:

01281943533، 01283176900، 01281943599، 01273176866، 01283176913، 01283176857، 01283176881، 01283176903، 01283176894، وأخيرًا رقم 01281943990

- عليك تجنب التواجد في مناطق الاشتباكات

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد تفاعلت مع ما يحدث في السودان مطالبة المواطنين على الأراضي السودانية بالالتزام بمساكنهم وتجنب التواجد في مناطق الاشتباكات، وإضافة إلى ذلك طالبت بضرورة التحلي بالهدوء والإبقاء على قنوات الاتصال المفتوحة مع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المصري في الدولة السودانية.