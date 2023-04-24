محمد عبدالمنعم ينافس على أفضل لاعب فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن قائمة المرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في مرحلة الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا "موسم 2022-2023".

وحسبما ذكر الحساب الرسمي لدوري الأبطال، عبر "فيسبوك" و"تويتر"، فإن محمد عبدالمنعم، مدافع فريق الأهلي، جاء على رأس المرشحين لنيل اللقب، بالإضافة إلى ثنائي فريق ماميلودي صن داونز، الناميبي بيتر شالوليلي، وتيبوهو موكوينا.

وسجل عبدالمنعم هدفًا ساهم به في فوز فريقه الأهلي على الرجاء بثنائية نظيفة، بينما سجل شالوليلي هدفين قاد بهما صن داونز للفوز على شباب بلوزداد بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما ظهر موكوينا بمستوى رائع مع الفريق الجنوب إفريقي في مباراة شباب بلوزداد.

وطرح "كاف" الاستفتاء للتصويت للجماهير من أجل اختيار اللاعب الأفضل في مرحلة الذهاب.

وكان الأهلي، قد تغلب على ضيفه الرجاء البيضاوي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتغلب سيمبا التنزاني، على ضيفه الوداد المغربي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، على ستاد "بنجامين ماكابا" بدار السلام.

وحقق الترجي التونسي، فوزًا ثمينًا على مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، بهدف نظيف، بينما اكتسح صن داونز، مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، بأربعة أهداف مقابل هدف.