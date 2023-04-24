الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اختل توازنها.. مصرع مسنة أسفل عجلات قطار فى المنيا

ارشيفية
ارشيفية

لقيت ربة منزل مسنة من أبناء محافظة أسيوط، مصرعها إثر سقوطها من قطار الصعيد بالقرب من مزلقان مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، بعد اختلال توازنها.

 البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط "س . ف" 72 عاما، مقيمة في محافظة أسيوط، من أحد القطارات، بالقرب من مزلقان مدينة أبوقرقاص القبلي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية وإجراء التحريات الأولية تبين أن ربة المنزل سقطت من أحد القطارات القادم من القاهرة والمتجه إلى محافظات جنوب الصعيد، لاختلال توازنها، وتم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفي أبوقرقاص المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ربة منزل مسنة محافظة أسيوط قطار الصعيد مركز أبوقرقاص المنيا

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