الليلة.. الفنان أحمد فهمي ضيف الإعلامية إيمان الحصري في "مساء DMC"

يحل الفنان أحمد فهمي، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامجها مساء DMC، للحديث عن مسلسل "سره الباتع"، الذى قدمه خلال شهر رمضان المبارك 2023، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساء.

قصة مسلسل "سره الباتع"

تدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود، ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه.

سره الباتع

مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، بطولة أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، هالة صدقى، أحمد عبدالعزيز أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل.