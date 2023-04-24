الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة.. الفنان أحمد فهمي ضيف الإعلامية إيمان الحصري في "مساء DMC"

مسلسل سره الباتع
مسلسل سره الباتع

يحل الفنان أحمد فهمي، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامجها مساء DMC، للحديث عن مسلسل "سره الباتع"، الذى قدمه خلال شهر رمضان المبارك 2023، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساء.

قصة مسلسل "سره الباتع"

تدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود، ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه.

سره الباتع

مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، بطولة أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، هالة صدقى، أحمد عبدالعزيز أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل.

الفنان أحمد فهمي مساء dmc برنامج مساء dmc سره الباتع مسلسل سره الباتع قصة مسلسل سره الباتع مقام السلطان حامد

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

"يعمل بمهنة مرموقة".. ضبط شخص أخفى 6 سبائك ذهبية في ملابسه الداخلية

أستاذ اقتصاد زراعي: الدولة اتخذت العديد من التدابير لدعم الإنتاج الزراعي

تشييع جثمان والد زوجة سيد عبدالحفيظ بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ12 مصابًا فى "حادث المعصرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا

إعلام عبرى: وزير الخارجية الأردنى يرفض تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلى

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر