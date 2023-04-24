برلماني: توجيهات الرئيس برفع موازنة الدعم يوفر الأمان الاجتماعي للبسطاء

قال النائب نادر الخبيري، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8%، تأتي في إطار دعم المواطن البسيط، لتحمل أعباء الحياة في ظل ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة نتيجة التحديات الإقتصادية التى تواجه العالم كله.

وأضاف النائب، في بيان له اليوم، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع موازنة الدعم و الحماية الاجتماعية، تعد بمثابة تأكيدا على أنه من أولويات القيادة السياسية توفير الأمان الاجتماعي ودعم الأسرة المصرية في الصمود أمام الأزمات الراهنة التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن تلك الحزمة من القرارات تدفع جهود الحماية الاجتماعية، وتدعم الأسر المصرية من محدودي الدخل والأكثر احتياجا، لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما تدعم القطاعات التي تعزز من شبكات الأمان الاجتماعي وتلبية احتياجات الأقل دخلا من بينها رفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن دعم السلع التموينية.