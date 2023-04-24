40.7 مليون طن صادرات الحبوب الأوكرانية حتى 24 أبريل

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الإثنين، أن صادرات الحبوب لموسم 2022-2023 بلغت 40.7 مليون طن حتى 24 أبريل.

ولم تقدم الوزارة بيانات دقيقة للمقارنة حتى التاريخ نفسه قبل عام لكنها قالت إن البلاد صدرت 45.7 مليون طن من الحبوب حتى 27 أبريل 2022.

وشملت الشحنات حتى الآن في الموسم الحالي، الذي يمتد من يوليو إلى يونيو، نحو 13.9 مليون طن من القمح و24 مليون طن من الذرة و2.4 مليون طن من الشعير.

وقالت الوزارة إن صادرات الحبوب في أبريل بلغت نحو 2.8 مليون طن حتى 24 من الشهر.

وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكنها حصاد ما يصل إلى 50 مليون طن من الحبوب في العام الجاري إذا كان الطقس مناسبًا.

وعقب الحصار الناجم عن الغزو الروسي في 24 فبراير 2022، تم السماح بالتصدير من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود في نهاية يوليو الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

ومن المرجح أن يكون إنتاج الحبوب في أوكرانيا، وهي مُصدر رئيسي للحبوب، قد انخفض إلى حوالي 53 مليون طن من الوزن الصافي في عام 2022، من 86 مليون طن في عام 2021.