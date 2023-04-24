الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية بجمعية قبلي ناصر ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب برئاسة أحمد زغلف حملة، أسفرت عن  إزالة  4 حالات تعدى بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بجمعية قبلى ناصر منطقة بحر البقر على مساحة  700 م٢ وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في بورسعيد.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.
وشدد محافظ بورسعيد، في بيان منذ قليل، على استمرار تلك الحملات والتي يستغل المخالفين الإجازات الرسمية والأعياد وقيامهم بالتعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأكد  محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات؛ لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال  أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الفطر، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال عيد الفطر.

وأشار المحافظ، إلى أن الشواطىء والمتنزهات والحدائق والقرى السياحية والأسواق تستقبل المواطنين والزائرين من المحافظات الأخرى للاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد الاستعدادات التي اتخذتها محافظة بورسعيد، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن وجه بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، مشددا على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل االى ورديات وزيادة أعداد العمال ،  لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد، فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ ومداخل بورسعيد. 
 
كما شدد المحافظ على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف خلال العيد  وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، والتزام شركات النقل الجماعي بين المحافظات وإدارة مواقف بورسعيد وإدارة النقل الداخلي بالمحافظة ومرفق المعديات باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم.

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اتخاذ الإجراءات إجازات الرسمية إجراءات القانونية إزالة التعدي أحياء المحافظة

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