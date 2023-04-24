إصابة عامل بطلق ناري في ظروف غامضة.. والأمن يكثف جهوده بقنا

أصيب عامل بطلق ناري، اليوم الاثنين، في ظروف غامضة بقرية الياسينية فاو بحري، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة في الواقعة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة عامل بطلق ناري في قرية الياسينية فاو بحري بمركز دشنا.

وبعد الفحص تبين إصابة "محمد.ع.س.أ، يبلغ من العمر 45 عامًا من الياسنية قبلي _ فاو بحري، بطلق ناري في الفخذ الأيسر، تم نقله إلى مستشفى فاو في دشنا ومنها تم تحويله إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.



وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.