خبير اقتصادي يثمن جهود مبادرات تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية

ثمن المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، تبني قطاع البترول استراتيجية جديدة للمسئولية المجتمعية، والتي تستهدف تحقيق الاستدامة وتوحيد الجهود الخاصة بمساهمة القطاع.

وقال “يوسف” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إن قطاع البترول يعمل في ملف المسئولية المجتمعية منذ فترة كبيرة، وذلك من خلال شركات القطاع الاستثماري والشركات المشتركة بمبادرات نابعة من كل شركة حسب موقعها وعلاقتها بمؤسسات المجتمع المدني والأجهزة المحلية.

وتابع أن قرار الوزارة بتوحيد جهود شركات القطاع في المسئولية المجتمعية، للقيام بمبادرات شاملة لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية والمجتمع المصري بشكل عام، جيد جدا ومن المتوقع تحقيق أهداف كبيرة من خلاله، وذلك لتحقيق خطة التنمية المستدامة فى إطار "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول، أعلن اليوم الاثنين، تبني قطاع البترول استراتيجية جديدة للمسئولية المجتمعية، وكشف محاور خطة عمل الاستراتيجية الجديدة للمسئولية المجتمعية تشمل التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية والصحة والمساواة بين الجنسين ومشروعات حماية البيئة، هذا بالإضافة إلى المشاركة فى المبادرات الرئاسية كمبادرة "حياة كريمة"، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للمسئولية المجتمعية برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية، وتم تشكيل مجموعات عمل من الوزارة وهيئة البترول والشركات القوابض لمتابعة تنفيذ خطط ومشروعات المسئولية المجتمعية.