أخبار الظهيرة|الإفراج عن بضائع بـ23 مليار دولار منذ يناير الماضي.. ومفاجأة سارة من الزمالك

منذ الصباح الباكر، هناك عدة أحداث على المستويين المحلي والعالمي شكلت اهتمام الجميع، وتنوعت الأحداث ما بين المحلية والأحداث العالمية، إلا أن جميعها ظل محل اهتمام المواطن المصري في البحث عما فاته من أحداث.

أسرة سورية تلجأ إلى مصر بعد تدهور الأوضاع فى السودان

تواصل استقبال العائدين من السودان من المصريين والجنسيات المختلفة، عبر معبر أرقين البري بمحافظة أسوان، هربًا من الأوضاع التي يشهدها السودان حاليًا.

وشهد معبر أرقين استقبال أسرة سورية، ضمن العائدين من دولة السودان عبر الحدود المصرية.. هنا

مباراة السوبر.. الزمالك يحفز لاعبيه لمواجهة الأهلى بـ"مفاجأة سارة"

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف دفعة جديدة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، من أجل تحفيز اللاعبين قبل لقاء السوبر المحلي أمام الأهلي المقرر له يوم 5 مايو المقبل في الإمارات.

ويسعى مجلس إدارة الزمالك لدعم الفريق نفسيًا ومعنوياً قبل مواجهة السوبر بالإمارات، من أجل الفوز على نادي الأهلي، من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء والعودة لمنصات التتويج من جديد.. هنا

وزير المالية: الإفراج عن بضائع بـ23 مليار دولار منذ يناير الماضى

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بقيمة ٢٣ مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى الآن، وذلك بتسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائى، والأدوية ومستلزمات الإنتاج، على نحو يُسهم في ضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية؛ لتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن المتوسط الشهري للإفراج عن السلع بالموانئ والمنافذ الجمركية يصل إلى ٥ مليارات دولار، وأننا ماضون فى تحقيق مستهدفات تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، من خلال تطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية، على نحو يحمي الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.. هنا

عوض تاج الدين: المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار أنجزت أعدادًا كبيرة من العمليات الجراحية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار تعمل بشكل جيد حتى الآن وتنجز أعدادًا كبيرة من العمليات الجراحية.. هنا

"مصر للطيران" تنقل منتخب نيجيريا للشباب على متن رحلة خاصة إلى الجزائر

أقلعت من مطار القاهرة فجر اليوم إلى الجزائر بعثة منتخب نيجيريا لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجزائر تحت 17 سنة.

ووصل المنتخب النيجيري على رحلة مصر للطيران رقم MS878 القادمة من أبوجا إلى القاهرة ومنها على متن رحلة خاصة إلى الجزائر.. هنا