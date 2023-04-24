الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عوض تاج الدين: المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار أنجزت أعدادًا كبيرة من العمليات الجراحية

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار تعمل بشكل جيد حتى الآن وتنجز أعدادًا كبيرة من العمليات الجراحية.

وقال الدكتور عوض تاج الدين، في تصريحٍ صحفي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصص مليار جنيه إضافي للقضاء على قوائم الانتظار وأن الأولوية للعمليات الحرجة، موضحًا أن المبادرة رفعت المعاناة عن الملايين من المصريين وأسرهم، وتستمر المبادرة إلى حين الانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من إجراء مليون و659 ألفًا و672 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تابعت أكثر من 39 ألفا و283 حالة، بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير الماضي إلى منتصف أبريل الجاري، بالإضافة إلى استقبال 91 ألفًا و708 اتصالات من مرضى قوائم الانتظار، خلال الفترة ذاتها، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.

التأمين الصحي الشامل التدخلات الجراحية الحرجة الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي الدكتور محمد عوض تاج الدين الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الصحي الشامل الصحية والوقائية

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

أسرة سورية تلجأ إلى مصر بعد تدهور الأوضاع فى السودان

مقتل شاب وإصابة صديقه فى ظروف غامضة بقنا

أمين "الأعلى للشئون الإسلامية": معسكر أبوبكر للطلاب الوافدين يهدف لنشر صحيح الدين

معهد الفلك: مساع حثيثة لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى الإنذار المبكر بالزلازل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا

إعلام عبرى: وزير الخارجية الأردنى يرفض تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلى

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر