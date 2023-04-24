عوض تاج الدين: المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار أنجزت أعدادًا كبيرة من العمليات الجراحية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار تعمل بشكل جيد حتى الآن وتنجز أعدادًا كبيرة من العمليات الجراحية.

وقال الدكتور عوض تاج الدين، في تصريحٍ صحفي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصص مليار جنيه إضافي للقضاء على قوائم الانتظار وأن الأولوية للعمليات الحرجة، موضحًا أن المبادرة رفعت المعاناة عن الملايين من المصريين وأسرهم، وتستمر المبادرة إلى حين الانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من إجراء مليون و659 ألفًا و672 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تابعت أكثر من 39 ألفا و283 حالة، بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير الماضي إلى منتصف أبريل الجاري، بالإضافة إلى استقبال 91 ألفًا و708 اتصالات من مرضى قوائم الانتظار، خلال الفترة ذاتها، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.